Как поздравить маму с Новым годом прикольно, необычно и интересно?

В Новый Год хочется порадовать маму необычным сюрпризом и проявить всю свою любовь и заботу. Лучшим подарком для вашей мамочки будет совместная встреча Нового Года. Однако можно ее порадовать, даже если нет такой возможности. В нашей подборке вы найдете варианты на все случаи жизни.

Открытка «С Новым годом, дорогая мама!»

Общие советы, которые следует учесть при подготовке поздравления для мамы

При выборе как подарка, так и поздравления нужно учитывать мамин возраст, характер и чувство юмора.

Начинайте готовить поздравление для мамы заранее. Напишите сценарий, в котором пропишите каждый свой шаг и слово. Перед зеркалом отрепетируйте речь. Кроме того, некоторые поздравления требуют предварительной организации и покупки реквизита. В предновогодней суете вы можете не успеть всё подготовить.

Привлеките к поздравлению брата, сестру, детей, папу. Совместными усилиями получится сделать грандиозное поздравление и купить солидный подарок.

Держите поздравление в секрете. Только так вы сможете устроить сюрприз.

20 идей поздравлений мамы с Новым Годом

Идея 1: по телефону

В Новый Год телефон разрывается от звонков. Звонят родственники и друзья, то есть все те, от кого мы ожидаем поздравление. А что если вашей маме позвонит человек, от которого она не ждала звонка, например, президент или звезда шоу-бизнеса? Вы можете заказать такой звонок ниже. Мама даже не поймет, что это розыгрыш.

Также есть именные поздравления, трогательные песни и стихи. Вы сможете подобрать вариант, который удивит и растрогает вашу маму.

Идея 2: именные презенты

Отличные варианты – именные подарки. Надпись с именем или коротким поздравлением можно нанести на текстиль, посуду, гаджеты. Подарите маме халат, фартук, наволочку с фотографией, красивую кружку или Power Bank, если ваша дорогая родительница разбирается в современных технологиях.

Идея 3: творческое поздравление

Здесь пригодится ваш талант. Что вы умеете? Учились в музыкальной школе и умеете музицировать? Тогда сочините для мамы песню! Не умеете играть на музыкальных инструментах? Напишите стихотворение! Если даже не умеете рифмовать, то просто напишите красивый текст в прозе. В поздравлении нужно продумать каждое слово. Тогда вы сможете душевно поздравить любимую мамочку с Новым Годом.

Идея 4: флешмоб

Еще один вариант творческого поздравления для мамы. Вам понадобится помощь других родственников и знакомых. Поставьте для них короткий танец. Каждому участнику раздайте листы с фрагментом поздравления. В конце танца оно выстроится в единый текст.

Совет: выбирайте простые движения, чтобы участники запомнили танец буквально после первой репетиции.

Идея 5: новогодний плакат

Возьмите вырезки из новогодних открыток и фотографии мамы. Приклейте их к ватману. Также напишите слова с поздравлениями и качествами, за которые вы так любите свою маму. Получится очень мило и сердечно.

К оформлению плаката можно привлечь других родственников. Так, если у вас есть брат или сестра, то одну половину плаката оформляете вы. А вторую – пусть оформит брат или сестра. Если у вашей мамы уже есть внуки, то доверьте оформление плаката им.

Идея 6: коллаж

Так называется несколько фотографий, совмещенных в один снимок. Фотоколлаж можно сделать самостоятельно с помощью мобильного приложения или компьютерной программы. Выберите самые красивые фотографии мамы и дополните их душевными словами. Коллаж можно распечатать или отправить маме через интернет.

Идея 7: душевное видео

Отличный вариант, чтобы поздравить маму на расстоянии. Запишите на видео свое поздравление и отправьте маме через интернет. К видеопоздравлению можно привлечь других родственников. Пусть каждый из них запишет свое поздравление. А вы сделайте из этих роликов одно видео. Его можно дополнить красивой музыкой.

Идея 8: презентация Power Point

Еще один вариант для поздравления мамы онлайн. Создайте несколько слайдов с фотографиями и пожеланиями. Наложите на них музыку. Получится мило и трогательно.

Идея 9: курьерская доставка

Этот вариант подойдёт, если вы находитесь далеко и не сможете приехать в гости к маме на новогодние каникулы. Оплатите ей подарок в интернет-магазине с курьерской доставкой. Пусть курьер доставит презент 31 декабря или утром 1 января. Тогда ваш подарок будет первым, что увидит мама в Новом Году.

Идея 10: портрет

Закажите у художника мамин портрет. При этом не нужно просить ее, чтобы она позировала. Художник напишет портрет по фотографии. Выберете самый красивый снимок вашей мамы. Можно заказать портрет, на котором она будет одна или в окружении всей семьи. Тогда она сможет глядя на портрет вспоминать всех самых близких.

Идея 11: своими руками

Подумайте, что вы умеете? Дочка может вышить для мамы салфетку или скатерть. Если умеете шить, то свяжите новогодние рукавички или свитер. Сын, умеющий работать по дереву, может сделать полку или статуэтку. Вариант презента зависит только от ваших умений. Маме будет очень приятно получить вещь, сделанную вашими руками.

Идея 12: неожиданный приезд

За несколько дней до Нового Года скажите маме, что не сможете к ней приехать в новогоднюю ночь. Конечно, мама расстроится. Но тем сильнее будет эффект неожиданности, когда вы приедете к ней вечером 31 декабря.

Идея 13: новогоднее путешествие

Предложите маме съездить куда-нибудь на Новый Год. Это может быть тур в экзотическую страну или поездка в соседний город. Совместная поездка позволит провести время вместе и подарит новые впечатления.

Идея 14: интересное мероприятие на новогодних каникулах

Наверняка в вашем городе будет проходить множество праздничных мероприятий. Сходите на одно из них вместе с мамой. Даже прогулка по городской площади или в снежном парке доставит массу удовольствия. Можно сходить на концерт или в музей, посетить тематическую выставку или филармонию. Выбор варианта зависит от интересов вашей мамы. Только не отправляйте ее одну на мероприятие. Маме будет приятно, если вы проведете с ней день.

Идея 15: новогодняя фотосессия с мамой

Организуйте семейную съемку у профессионального фотографа. После нее на память останутся красивые фотографии и приятные воспоминания.

Идея 16: предновогодний шопинг с мамой

Пригласите маму прогуляться с вами по торговому центру. Когда она придет, скажите, что собираетесь купить ей подарок. Конечно, мама будет отказываться от обновки. Но вы стойте на своем. Выберете маме красивое платье или туфли. Возможно, ей нужно что-то для интерьера или бытовая техника. Обсудите это с мамой и оплатите ей покупку.

Идея 17: подарки для красоты

В любом возрасте ваша мама остается женщиной. Она хочет выглядеть привлекательной и молодой. А вы ей в этом поможете. Вручите маме сертификат в салон красоты, чтобы она могла привести себя в порядок перед праздниками. Можно оплатить массаж, SPA, обертывание, стрижку, маникюр, педикюр и другие процедуры.

Дочь может отправиться в салон красоты вместе с мамой. Так вы сможете провести время вместе и пообщаться.

Идея 18: необычные упаковки для новогоднего подарка

Вы можете удивить маму не столько подарком, сколько его упаковкой. Есть несколько вариантов для интересного вручения новогоднего презента:

Огромнейшая коробка для скром ного подарка . Положите презент на дно коробки из-под холодильника или стиральной машины. Сверху засыпьте его новогодней мишурой.

. Положите презент на дно коробки из-под холодильника или стиральной машины. Сверху засыпьте его новогодней мишурой. Подарок в нескольких коробок . Презент упакуйте в самую маленькую коробку. Ее положите в коробку большего размера. Далее можно положить ее в третью-четвертую коробку.

. Презент упакуйте в самую маленькую коробку. Ее положите в коробку большего размера. Далее можно положить ее в третью-четвертую коробку. Подарок в персональной газете. Закажите газету о маме и заверните в нее подарок. Как вариант, можно упаковать подарок в старую газету или цветную бумагу. Получится не менее оригинально.

Идея 19: поздравление для мамы на билборде

Арендуйте рекламный щит, расположенный недалеко от дома мамы. На билборде будет размещена фотография мамы и слова с поздравлениями. Мама точно удивится такому проявлению внимания.

Идея 20: исполнение маминой мечты

Новый Год – это время исполнения заветных желаний. Подумайте, о чем мечтала ваша мама, когда вы были маленькими? Может, она хотела научиться печь торты? Тогда запишите ее на курсы кондитера.

Возможно, у мамы не хватало время на хобби. Тогда займитесь его реализацией прямо сейчас. Оплатите соответствующие курсы и купите всё необходимое. Возможно, ваша мама давно хотела посудомоечную машину или моющий пылесос. Тогда купите то, что она хочет.

Расспросите папу. Может, он вам подскажет мамину давнюю мечту.

Поздравления с Новым Годом маме своими словами в прозе

Дорогая моя мамочка! Я тебя очень сильно люблю и от всей души желаю крепкого здоровья, женского счастья, позитивных эмоций. Пусть на твоем лице всегда сияет улыбка. Спасибо за твою любовь, заботу и ценные советы, которые так пригодились мне в жизни. Ты поставила меня на ноги и помогла всего добиться в жизни. Знай, что ты всегда можешь на меня положиться. С Новым Годом! С Новым счастьем!

Мамочка! С Новым Годом! Пусть все горести и беды останутся в старом году. Желаю тебе, чтобы в Новом Году в твоем доме всегда царили счастье и радость. Здоровья, радостей, исполнения желаний. Ты – мой пример для подражания, моя опора и поддержка. Знай, что ты всегда можешь положиться на меня. В наступающем году я желаю тебе всего самого наилучшего!